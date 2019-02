LIVE NAPOLI - ZURIGO 1-0 EUROPA LEAGUE 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Le squadre stanno per entrare in campo: tra pochi minuti si comincia!

Attacca lo Zurigo: calcio d’angolo per gli ospiti.

Chiriches commette fallo ai danni di Schonbachler: calcio di punizione da posizione interessante per lo Zurigo.

I giocatori dello Zurigo chiedono il penalty per un presunto tocco di mano di Hysaj in area di rigore: l’arbitro lascia proseguire!

11'

Lancio troppo lungo di Diawara per Insigne, che non riesce a tenere il pallone in campo.