LIVE NAPOLI - AZ ALKMAAR 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(21) KENZO GOUDMIJN (C)

(23) MOHAMED TAABOUNI (C)

(6) FREDRIK MIDTSJØ (C)

(26) YUKINARI SUGAWARA (C)

(8) TEUN KOOPMEINERS (C)

(5) TIEMOUÉ BAKAYOKO (C)

(4) DIEGO DEMME (C)

(68) STANISLAV LOBOTKA (C)

(14) DRIES MERTENS (C)

(21) MATTEO POLITANO (C)

(11) HIRVING LOZANO (C)

(8) FABIÁN RUIZ (C)

Bell'inserimento centrale di Mertens, messo giù da Midtsjø ai 30 metri: punizione pericolosa per il Napoli.19:24

Continua a insistere il Napoli centralmente. Provano la triangolazione Mertens e Fabian, palla che arriva in qualche modo a Osimhen che calcia immediatamente col destro. Conclusione che, da buona posizione, trova pronto Bizot.19:20

Cresce la squadra di Gattuso. Imbucata centrale di Lozano per Politano che, dal limite, calcia di sinistro: tiro diretto all'angolino che impegna severamente Bizot.19:19

Buona azione sulla destra per il Napoli: taglio di Politano e sovrapposizione perfetta di Di Lorenzo. Cross pennellato dell'ex Empoli che mette in appresione la difesa olandese, costringendo all'uscita Bizot sulla testa di Osimhen.19:18

Banale palla persa di Hysaj sulla trequarti difensiva. Ne approfitta Sugawara che guadagna il possesso e mette in moto Midtsjø: conclusione che finisce distante dalla porta di Meret.19:16

Calcio di punizione battuto da Politano alla ricerca dell'inserimento di Lozano. L'attaccante messicano aggancia bene, ma non trova il contatto con il pallone: conclusione strozzata, che finisce docile tra le braccia di Bizot.19:15

Pescato benissimo tra le linee Osimhen che, però, al momento del lancio di Di Lorenzo si trova in posizione di fuorigioco. Inutile la conclusione a rete dell'attaccante napoletano.19:13

AZ che si affaccia timidamente in avanti, ma il corner di Koopmeiners non ha gli effetti sperati. Il Napoli con calma conquista palla e riparte.19:08

Compatto dietro l'AZ che sembra interpretare la classica partita in attesa del Napoli. Ora la squadra di Gattuso è padrona della metacampo avversaria.19:05

Prova ad accendersi l'attacco del Napoli. Lozano cerca Mertens in profondità che, però, non controlla bene in area facendo sfumare la possibilità.19:02

Prova l'inserimento in area di rigore de Wit, fermato ottimamente da Maksimovic.18:59

Titolari che fanno ora il loro ingresso in campo al San Paolo: tutto pronto per l'inizio di Napoli-AZ.18:54

Formazioni ufficiali e Napoli in campo col 4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. A disposizione: Contini, Ospina, Demme, Bakayoko, Mario Rui, Insigne, Ghoulam, Rrahmani, Petagna, Manolas.18:29

Rino Gattuso, invece, si avvicina con grande ottimismo alla prima gara europea del suo Napoli. Dopo la sonora vittoria di sabato scorso contro l'Atalanta, l'ex tecnico del Milan è pronto a far riposare i pezzi pregiati della rosa partenopea. L'impegno di Europa League, infatti, arriva alla vigilia dell'atteso derby campano contro il Benevento in campionato.18:25

Senza 13 elementi positivi, l'allenatore dell'AZ Arne Slot può contare su una squadra totalmente rivoluzionata: in particolare sarà assente il gioiellino classe 2001 Myron Boadu a guidare l'attacco olandese. La formazione di Alkmaar arriva da quattro pareggi consecutivi in campionato, subendo sempre almeno una rete, che l'hanno fatta scivolare all'undicesimo posto nella Eredivisie.18:22

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Napoli e AZ, valida per la prima giornata del Girone F di Europa League.18:15

Commento in diretta

PREPARTITA

Napoli - AZ Alkmaar è valevole per la prima giornata della fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021, girone F.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:55 allo stadio San Paolo di Napoli.

Arbitro di Napoli - AZ Alkmaar sarà Daniel Stefanski coadiuvato da Marcin Boniek e Dawid Igor Golis.

Napoli e AZ Alkmaar sono inseriti nel girone F insieme ad HNK Rijeka e Real Sociedad.

Il Napoli di Gattuso inizia stasera al San Paolo il suo cammino europeo in Europa League. La squadra di Gattuso sembra in ottima forma: nell'ultima giornta di campionato ha battuto agevolmente l'Atalanta per 4-1.

Dove vedere Napoli - AZ Alkmaar di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Napoli-AZ Alkmaar si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

La partita verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

