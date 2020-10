LIVE PAOK SALONIKA - OMONIA NICOSIA 0-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(35) CHARALAMPOS MAVRIAS (C)

(30) NIKOLAS PANAGIOTOU (C)

(4) ABDULLAHI SHEHU (C)

(16) JORDI GÓMEZ (C)

(8) VÍTOR GOMES (C)

(11) ERIC BAUTHÉAC (C)

(13) FOTIOS PAPOULIS (C)

(21) MARINOS TZIONIS (C)

(33) DOUGLAS (C)

(32) NIKA NINUA (C)

(21) DIEGO BISESWAR (C)

(51) THEOCHARIS TSIGGARAS (C)

(24) ANDERSON ESITI (C)

(23) DIMITRIOS GIANNOULIS (C)

(22) STEFAN SCHWAB (C)

(3) LÉO MATOS (C)

Ádám Lang (Omonia Nicosia) e' ammonito per un brutto fallo.19:18

Eric Bauthéac (Omonia Nicosia) e' ammonito per un brutto fallo.19:12

Fuorigioco. Ádám Lang(Omonia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Michal Duris e' colto in fuorigioco.18:59

Commento in diretta

PREPARTITA

PAOK Salonika - Omonia Nicosia è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.

Arbitro di PAOK Salonika - Omonia Nicosia sarà Bobby Madden coadiuvato da David Roome e Graeme Stewart.

Dove vedere PAOK Salonika-Omonia Nicosia di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

PAOK Salonika-Omonia Nicosia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

PAOK Salonika-Omonia Nicosia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League