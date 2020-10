LIVE PSV EINDHOVEN - GRANADA CF 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(26) ALBERTO SORO (C)

(19) ÁNGEL MONTORO (C)

(8) YAN ETEKI (C)

(4) MAXIME GONALONS (C)

(21) YANGEL HERRERA (C)

(5) LUIS MILLA (C)

(11) DARWIN MACHÍS (C)

(10) ANTONIO PUERTAS (C)

(37) RICHARD LEDEZMA (C)

(11) ADRIAN FEIN (C)

(40) EMMANUEL MATUTA (C)

(6) IBRAHIM SANGARÉ (C)

(27) MARIO GÖTZE (C)

(8) JORRIT HENDRIX (C)

(17) MAURO JÚNIOR (C)

Tentativo fallito. Germán Sánchez (Granada CF) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luis Milla con cross in seguito a un calcio da fermo.19:24

Commento in diretta

PREPARTITA

PSV Eindhoven - Granada CF è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Granada CF sarà Felix Zwayer coadiuvato da Thorsten Schiffner e Marco Achmüller.

Dove vedere PSV Eindhoven-Granada CF di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Granada CF si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

PSV Eindhoven-Granada CF verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

