LIVE STANDARD LIEGI - RANGERS 0-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(17) JOE ARIBO (C)

(10) STEVEN DAVIS (C)

(36) JAMIE BARJONAS (C)

(18) GLEN KAMARA (C)

(8) RYAN JACK (C)

(37) SCOTT ARFIELD (C)

(18) ALEKSANDAR BOLJEVIC (C)

(12) EDDY SYLVESTRE (C)

(10) MEHDI CARCELA-GONZÁLEZ (C)

(15) EDEN SHAMIR (C)

(33) DAMJAN PAVLOVIC (C)

(8) GOJKO CIMIROT (C)

(28) SAMUEL BASTIEN (C)

(22) MAXIME LESTIENNE (C)

(19) SELIM AMALLAH (C)

(20) MERVEILLE BOKADI (C)

Fuorigioco. Connor Goldson(Rangers) prova il lancio lungo, ma Alfredo Morelos e' colto in fuorigioco.19:22

Ianis Hagi (Rangers) e' ammonito per un brutto fallo.19:21

Fuorigioco. Collins Fai(Standard Liège) prova il lancio lungo, ma Maxime Lestienne e' colto in fuorigioco.19:20

Gol! Standard Liège 0, Rangers 1. James Tavernier (Rangers) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:14

Rigore concesso da Nicolas Gavory (Standard Liège) per un fallo di mano in area.19:23

Fuorigioco. Ianis Hagi(Rangers) prova il lancio lungo, ma Alfredo Morelos e' colto in fuorigioco.19:04

Commento in diretta

PREPARTITA

Standard Liegi - Rangers è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Stade Maurice Dufrasne di Liege.

Arbitro di Standard Liegi - Rangers sarà Jakob Kehlet coadiuvato da Heine Sorensen e Lars Hummelgaard.

Standard Liegi nella fase a gironi ha incontrato Vitoria Guimaraes, Arsenal, Eintracht Francoforte e Feyenoord superando il girone con 8 punti mentre Rangers ha incontrato Young Boys, FC Porto e Feyenoord superando il girone con 9 punti.

Dove vedere Standard Liegi-Rangers di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Standard Liegi-Rangers si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Standard Liegi-Rangers verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League