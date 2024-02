(9) MARIAN SHVED (C)

(29) EHOR NAZARYNA (C)

(25) NOVATUS MIROSHI (C)

(77) VIKTOR TSUKANOV (C)

(8) DMYTRO KRYSKIV (C)

(7) EGUINALDO (C)

(11) OLEKSANDR ZUBKOV (C)

(10) HEORHII SUDAKOV (C)

(6) TARAS STEPANENKO (C)

(21) ARTEM BONDARENKO (C)

(37) EMRAN SOGLO (C)

(27) JORDAN VERETOUT (C)

(7) JONATHAN CLAUSS (C)

(19) GEOFFREY KONDOGBIA (C)

(8) AZZEDINE OUNAHI (C)

PREPARTITA

Marseille - Shakhtar Donetsk è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.

Arbitro di Marseille - Shakhtar Donetsk sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Marseille nella fase a gironi ha incontrato Ajax, Brighton and Hove Albion e AEK Athens superando il girone con 11 punti mentre Shakhtar Donetsk ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Marseille-Shakhtar Donetsk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Marsiglia non hai mai vinto nelle tre sfide contro lo Shakhtar Donetsk nelle competizioni europee, pareggiando 2-2 la più recente, nella gara d'andata (1N, 2P complessivamente).

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto quattro delle sette trasferte di Coppa UEFA/Europa League contro squadre francesi (3P), contro squadre di nessun’altra nazione conta più successi esterni nella competizione (quattro anche contro le tedesche); è stato tuttavia battuto 2-1 in trasferta dal Rennes a questo punto della competizione la scorsa stagione, nonostante il superamento poi del turno.

Solo le partite casalinghe del Bayer Leverkusen (16) hanno visto più gol segnati nella fase a gironi di questa Europa League rispetto a quelle del Marsiglia (15 – 9GF, 6GS), che per la prima volta potrebbe segnare più di un gol in quattro partite casalinghe consecutive nelle principali competizioni europee dalla Europa League 2017/18, quando arrivò secondo a fine torneo.

Dopo aver perso solo quattro delle prime 17 trasferte di Europa League (11V, 2N), lo Shakhtar Donetsk da allora ne ha perse tre di fila, inclusa l'ultima gara fuori casa, in cui ha subito la sua sconfitta esterna più larga di sempre in competizioni europee, contro il Feyenoord (7-1).

Nessun giocatore ha fornito più assist in questa Europa League di Jonathan Clauss del Marsiglia (cinque), con il francese che ha servito assist anche per il primo gol della sua squadra contro lo Shakhtar Donetsk all’andata.

Dove vedere Marseille-Shakhtar Donetsk di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Marseille-Shakhtar Donetsk si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 febbraio.

Marseille-Shakhtar Donetsk verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

