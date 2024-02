(27) SÉRGIO OLIVEIRA (C)

(81) HAMZA AKMAN (C)

(34) LUCAS TORREIRA (C)

(8) KEREM DEMIRBAY (C)

(10) DRIES MERTENS (C)

(53) BARIS ALPER YILMAZ (C)

(7) KEREM AKTÜRKOGLU (C)

(18) LUKÁS SADÍLEK (C)

(4) MARKUS SOLBAKKEN (C)

(21) JAKUB PESEK (C)

(10) ADAM KARABEC (C)

(29) MICHAL SEVCÍK (C)

(2) ÁNGELO PRECIADO (C)

(6) KAAN KAIRINEN (C)

(20) QAZIM LAÇI (C)

(28) TOMÁS WIESNER (C)

PREPARTITA

Sparta Prague - Galatasaray è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 21:00 allo stadio epet ARENA di Prague.

Arbitro di Sparta Prague - Galatasaray sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Sparta Prague nella fase a gironi ha incontrato Aris Limassol, Real Betis e Rangers superando il girone con 10 punti mentre Galatasaray ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Sparta Prague-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sparta Praga non vince da sei partite contro squadre turche in competizioni europee (1N, 5P). L'ultima vittoria del genere è arrivata in casa contro il Besiktas in Champions League nell'ottobre 2003 (2-1).

Il Galatasaray non ha mai vinto nelle sue tre trasferte in competizioni europee contro squadre ceche (1N, 2P), la più recente finita 1-1 contro il Mladá Boleslav nei preliminari della Champions League 2006/07.

Lo Sparta Praga è rimasto imbattuto in casa in una fase a gironi europea in questa stagione (2V, 1N), non accadeva dall’Europa League 2016/17; dopo i due clean sheet nelle ultime due gare interne potrebbe arrivare a tre di fila in una grande competizione europea per la prima volta da ottobre 2015.

Il Galatasaray ha vinto solo due delle ultime 26 trasferte nelle principali competizioni europee (7N, 17P), anche se una di queste vittorie è arrivata all'Old Trafford contro il Man United nella fase a gironi di questa Champions League (3-2); la squadra turca potrebbe perdere tre partite consecutive fuori casa per la prima volta da novembre 2018 (sei di fila).

Mauro Icardi ha preso parte a cinque gol con il Galatasaray nelle competizioni europee in questa stagione (tre gol, due assist), mai così tante partecipazioni per lui in una stagione europea (escluse le qualificazioni) dal 2019-20 con il Paris Saint-Germain (cinque gol).

Dove vedere Sparta Prague-Galatasaray di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Sparta Prague-Galatasaray si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 febbraio.

Sparta Prague-Galatasaray verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

