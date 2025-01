(55) YOUSSOUF NDAYISHIMIYE (C)

(39) EVERTON PEREIRA (C)

(19) BADREDINE BOUANANI (C)

(10) SOFIANE DIOP (C)

(26) MELVIN BARD (C)

(36) ISSIAGA CAMARA (C)

(20) TOM LOUCHET (C)

(17) PER FRICK (A)

(11) EGGERT GUDMUNDSSON (C)

(7) JENS THOMASEN (C)

(27) BESFORT ZENELI (C)

(15) SIMON HEDLUND (C)

(18) AHMED QASEM (C)

(23) NIKLAS HULT (C)

Tentativo fallito. Tom Louchet (Nizza) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Yaël Nandjou in seguito a un contropiede.21:02

PREPARTITA

Elfsborg - Nice è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Borås Arena di Borås.

Arbitro di Elfsborg - Nice sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Dove vedere Elfsborg-Nice di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Elfsborg-Nice si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 gennaio.

Elfsborg-Nice verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

