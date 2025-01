Stadio Old Trafford di Manchester 23 Gennaio 2025 ore 21:00

(49) BAILEY RICE (C)

(20) KIERAN DOWELL (C)

(55) PAUL NSIO (C)

(52) FINDLAY CURTIS (C)

(8) CONNOR BARRON (C)

(43) NICOLAS RASKIN (C)

(3) RIDVAN YILMAZ (C)

(14) NEDIM BAJRAMI (C)

(18) VÁCLAV CERNY (C)

(25) MANUEL UGARTE (C)

(37) KOBBIE MAINOO (C)

(18) CASEMIRO (C)

(20) DIOGO DALOT (C)

(14) CHRISTIAN ERIKSEN (C)

(16) AMAD DIALLO (C)

(43) TOBY COLLYER (C)

Dove si gioca la partita: Stadio: Old Trafford Città: Manchester Capienza: 75635 spettatori19:50

PREPARTITA

Manchester United - Rangers è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Arbitro di Manchester United - Rangers sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Dove vedere Manchester United-Rangers di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Manchester United-Rangers si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 gennaio.

Manchester United-Rangers verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League