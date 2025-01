(20) ISMAËL GHARBI (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

(16) RODRIGO ZALAZAR (C)

(50) DIEGO RODRIGUES (C)

(6) VITOR CARVALHO (C)

(11) ROGER FERNANDES (C)

(8) JOÃO MOUTINHO (C)

(77) GABRI MARTÍNEZ (C)

(29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(33) SOULAIMANE BERRADI (C)

(4) MATHIAS RASMUSSEN (C)

(22) OUSSEYNOU NIANG (C)

(6) KAMIEL VAN DE PERRE (C)

(10) ANOUAR AIT EL HADJ (C)

(27) NOAH SADIKI (C)

PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 21:00 allo stadio King Baudouin Stadium di Brussels.

Arbitro di Union Saint-Gilloise - Sporting Braga sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Dove vedere Union Saint-Gilloise-Sporting Braga di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Union Saint-Gilloise-Sporting Braga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 gennaio.

Union Saint-Gilloise-Sporting Braga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

