LIVE SPARTAK MOSCOW - NAPOLI 2-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Otkrytie Arena

Città: Moscow

Capienza: 45360 spettatori16:23

Tutto pronto da Mosca per la sfida Spartak Mosca-Napoli, gara valida per il quinto turo di Europa League.16:23

FORMAZIONI UFFICIALI. 3-5-2 per lo Spartak Mosca: Selikhov; Caufriez, Dzhikiya, Gigot; Ayrton, Ignatov, Umyarov, Litvinov, Moses; Sobolev, Promes. All. Rui Vitoria.16:24

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-2-3-1 per il Napoli: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Elmas, Petagna. All. Spalletti.16:24

Spalletti alle prese con gli infortuni, soprattutto quello di Osimhen, schiera dal primo minuto Petagna e Mertens insieme.16:26

PILLOLA STATISTICA - Lo Spartak Mosca è imbattuto in tutti e tre i precedenti incontri contro il Napoli in competizioni europee, con due pareggi nel 1990/91 in Coppa dei Campioni e un successo per 3-2 nella seconda giornata di questa Europa League.16:29

Il clima non è dei migliori a Mosca, infatti nevica sul manto erboso dell'Otkrytie Arena. Le linee del campo sono state dipinte di arancione, lo stesso colore del pallone ufficiale della gara.16:41

Inizia il primo tempo di SPARTAK MOSCA-NAPOLI. Dirige la sfida l'arbitro francese UEFA Clement Turpin.16:31

RIGORE SPARTAK MOSCA! Lobotka abbatte in area, con uno sgambetto, Quincy Promes. Per l'arbitro Turpin è penalty, il VAR conferma.16:35

3' GOL! SPARTAK MOSCA-Napoli 1-0. Rete su rigore di Aleksandr Sobolev. L'attaccante ventiquatrenne colpisce di destro alla sinistra di Meret che viene spiazzato dalla traiettoria del pallone per il vantaggio dello Spartak.16:35

6' Il Napoli prova a riorganizzarsi per cercare di reagire al vantaggio iniziale dello Spartak su rigore.16:38

7' Koulibaly riesce a entrare in area dalla destra provando il cross per Petagna che devia addosso a un difensore dello Spartak. I calciatori del Napoli protestano per un presunto tocco di mano del giocatore russo, ma per l'arbitro è tutto regolare.16:39

9' Cross pericoloso dalla destra di Ignatov per il colpo di testa di Sobolev che scavalca Koulibaly, ma il suo colpo di testa finisce sopra la porta di Meret.16:46

11' Pericoloso ancora lo Spartak, infatti Promes pesca sul secondo palo Moses che controlla e tira per la parata in tuffo di Meret.16:42

12' Zielinski manovra palla a centrocampo tentando il lancio lungo per Di Lorenzo che per un attimo non riesce ad agganciare il pallone in area di rigore dello Spartak.16:45

14' AMMONITO Litvinov! Duello tra numeri 68 in campo: il calciatore dello Spartak commette fallo su Lobotka.16:45

16' OCCASIONE NAPOLI! Elmas lascia a sinistra Mario Rui che con un cross serve lo stesso numero 7 al tiro: Slikhov respinge, ma arriva nuovamente Elmas per il tap-in trovando una gran risposta da parte del portiere russo.16:48

19' Il Napoli non riesce a ripartire con Petagna e Lozano. La difesa dello Spartak è attenta e respinge gli attacchi avversari concedendo poco spazio.16:50

22' OCCASIONE SPARTAK! Sugli sviluppi di un corner riesce ad arrivare di testa il capitano Dzhikiya, la sua conclusione si spegne sul fondo.16:57

24' OCCASIONE NAPOLI! Lozano si allarga bene sulla destra, penetra in area, poi serve al centro Zielinski che controlla portandosi la palla sul sinistro e la piazza, ma Selikhov da terra smanaccia lontano.16:59