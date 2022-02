LIVE NAPOLI - BARCELLONA 1-2 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Diego Armando Maradona il Napoli ospita il Barcellona in questa sfida di ritorno di Europa League: all'andata 1-1, gara dunque che parte in estrema parità.19:46

Comprendendo i preliminari, solo una squadra spagnola ha vinto a Napoli nelle competizioni europee in 10 precedenti (3N, 6P), 3-1 del Real Madrid in Champions League nel marzo 2017.19:48

La formazione del NAPOLI: 4-2-3-1 per i partenopei, Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui - Demme, Fabian Ruiz - Elmas, Zielinski, Insigne - Osimhen.20:42

La formazione del BARCELLONA: 4-3-3 per Xavi, Ter Stegen - Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba - Pedri, Busquets, F. De Jong - Traoré, Aubameyang, Ferran Torres.20:44

Spalletti schiera Osimhen da prima punta, alle sue spalle Elmas, Zielinski e Insigne. Demme e Fabian a centrocampo, Mario Rui torna terzino con Juan Jesus in panchina.20:46

Xavi con il tridente Traoré - Aubameyang - Ferran Torres, in difesa Araujo con Piqué, Dest da terzino destro. Solo panchina per Dembelé.20:46

INIZIA NAPOLI - BARCELLONA! Primo pallone per i blaugrana.20:59

Pressione alta per entrambe le squadre, Traoré al cross: Di Lorenzo anticipa Ferran Torres.21:03

Possesso palla del Barcellona, ter Stegen prova il lancio per Torres, palla in out.21:05

Trattenuta netta di Ferran Torres su Fabian Ruiz, solo richiamo per lui.21:06

7'

Cross di Mario Rui, Alba non si fida e mette in angolo: primo corner per il Napoli.21:07