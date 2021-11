LIVE DINAMO ZAGABRIA - GENK 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(14) BASTIEN TOMA (C)

(24) LUCA OYEN (C)

(35) ANDRÁS NÉMETH (C)

(11) MIKE TRÉSOR (C)

(42) KRISTIAN THORSTVEDT (C)

(15) JAY-DEE GEUSENS (C)

(8) BRYAN HEYNEN (C)

(20) CAREL EITING (C)

(17) PATRIK HROSOVSKY (C)

(8) AMER GOJAK (C)

(46) MARTIN BATURINA (C)

(24) MARKO TOLIC (C)

(31) MARKO BULAT (C)

(27) JOSIP MISIC (C)

(99) MISLAV ORSIC (C)

(70) LUKA MENALO (C)

(5) ARIJAN ADEMI (C)

Fuorigioco. Bruno Petkovic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Mislav Orsic e' colto in fuorigioco.19:08

Tiro parato. Théo Bongonda (Genk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carel Eiting.19:14

Tiro parato. Luka Menalo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bruno Petkovic.19:02

PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Genk è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - Genk sarà Glenn Nyberg coadiuvato da Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Al VAR invece ci sarà Kevin Blom.

Dove vedere Dinamo Zagabria-Genk di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Dinamo Zagabria-Genk si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 25 novembre.

Dinamo Zagabria-Genk verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

