LIVE LOKOMOTIV MOSCA - LAZIO 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Alla RZD Arena è tutto pronto per Lokomotiv Mosca-Lazio, partita valevole per la 5^ giornata del gruppo E di Europa League18:09

La Lazio occupa la seconda piazza del gruppo con 5 punti collezionati in 4 gare. L'ultima uscita europea ha visto la squadra di Sarri fermarsi sul 2-2 contro l'Olympique Marsiglia.18:13

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Khudiakov - Nenakhov, Jedvaj, Murilo, Rybus - Maradishvili, Barinov, Beka Beka - Rybchinskiy, Lisakovich, Kamano. A disposizione: Savin, Pablo, Smolov, Silyanov, Borisenko, Petrov, Cherny, Babkin, Khlynov, Zinovich. All. Markus Gisdol18:20

LAZIO (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Strakosha - Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Luis Alberto, Lucas Levia, Basic - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Moretti, Escalante, Akpa-Akpro, Pedro, Romero, Milinkovic Savic, Radu, Moro, Lazzari, Cataldi, Muriqi. All. Maurizio Sarri18:20

Nelle quattro gare disputate in questa edizione dell'Europa League, il Lokomotiv Mosca non ha mai chiuso a porta inviolata. Questa sera tra i pali debutto per il classe 2004 Daniil Khudyakov.18:29