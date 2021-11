LIVE REAL BETIS - FERENCVAROSI 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(93) AÏSSA BILAL LAIDOUNI (C)

(20) RÓBERT MAK (C)

(44) STJEPAN LONCAR (C)

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(19) BÁLINT VÉCSEI (C)

(4) PAUL AKOUOKOU (C)

(18) ANDRÉS GUARDADO (C)

(20) DIEGO LAINEZ (C)

(11) CRISTIAN TELLO (C)

(10) SERGIO CANALES (C)

(27) ROBER (C)

(17) JOAQUÍN (C)

(21) GUIDO RODRÍGUEZ (C)

Tiro parato. Ryan Mmaee (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tokmac Chol Nguen.18:54

Gol! Real Betis 1, Ferencváros 0. Cristian Tello (Real Betis) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Héctor Bellerín.19:03

PREPARTITA

Real Betis - Ferencvarosi è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 18:45 allo stadio Benito Villamarín di Sevilla.

Dove vedere Real Betis-Ferencvarosi di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Real Betis-Ferencvarosi si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 25 novembre.

Real Betis-Ferencvarosi verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League