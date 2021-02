LIVE DINAMO ZAGABRIA - KRASNODAR 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(77) RUSLAN KAMBOLOV (C)

(14) KRISTOFFER OLSSON (C)

(7) RÉMY CABELLA (C)

(52) TONNY VILHENA (C)

(8) YURI GAZINSKIY (C)

(27) JOSIP MISIC (C)

(26) ROBBIE BURTON (C)

(24) MARKO TOLIC (C)

(80) IYAYI ATIEMWEN (C)

(10) LOVRO MAJER (C)

(5) ARIJAN ADEMI (C)

(97) KRISTIJAN JAKIC (C)

(17) LUKA IVANUSEC (C)

(99) MISLAV ORSIC (C)

Fuorigioco. Tonny Vilhena(FK Krasnodar) prova il lancio lungo, ma Wanderson Maciel e' colto in fuorigioco.21:22

Tiro parato. Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joško Gvardiol.21:19

Tiro parato. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:10

Tiro parato. Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mislav Orsic.21:01

Commento in diretta

PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Krasnodar è valevole per i Sedicesimi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 25 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - Krasnodar sarà Halil Umut Meler coadiuvato da Mustafa Eyisoy e Cevdet Kömürcüoglu. Al VAR invece ci sarà Abdulkadir Bitigen.

Dinamo Zagabria nella fase a gironi ha incontrato Feyenoord, CSKA Mosca e Wolfsberger superando il girone con 14 punti mentre Krasnodar ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Dove vedere Dinamo Zagabria-Krasnodar di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Dinamo Zagabria-Krasnodar si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 febbraio.

Dinamo Zagabria-Krasnodar verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

