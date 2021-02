LIVE ROMA - SPORTING BRAGA 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

La Roma ha superato il turno in 18 delle precedenti 20 occasioni in cui ha vinto il match d’andata in un doppio confronto ad eliminazione diretta di una competizione europea (esclusi i preliminari): uniche eccezioni del parziale contro il Manchester United nei quarti di finale nel 2006/07 e negli ottavi contro il Porto nel 2018/19, sempre in Champions League.20:34