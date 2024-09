(20) GOTTFRID RAPP (C)

(7) JENS THOMASEN (C)

(11) EGGERT GUDMUNDSSON (C)

(17) PER FRICK (A)

(6) ANDRI BALDURSSON (C)

(15) SIMON HEDLUND (C)

(27) BESFORT ZENELI (C)

(23) NIKLAS HULT (C)

(16) TIMOTHY OUMA (C)

(14) KRISTIJAN BELIC (C)

(28) ZICO BUURMEESTER (C)

(10) SVEN MIJNANS (C)

(6) PEER KOOPMEINERS (C)

(8) JORDY CLASIE (C)

(3) WOUTER GOES (D)

PREPARTITA

AZ Alkmaar - Elfsborg è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.

Dove vedere AZ Alkmaar-Elfsborg di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

AZ Alkmaar-Elfsborg si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 25 settembre.

AZ Alkmaar-Elfsborg verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

