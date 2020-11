LIVE RANGERS - BENFICA 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(17) DIOGO GONÇALVES (C)

(21) PIZZI (C)

(55) PAULO BERNARDO (C)

(11) FRANCO CERVI (C)

(27) RAFA (C)

(8) GABRIEL PIRES (C)

(19) CHIQUINHO (C)

(55) CIARAN DICKSON (C)

(7) IANIS HAGI (C)

(36) JAMIE BARJONAS (C)

(18) GLEN KAMARA (C)

(10) STEVEN DAVIS (C)

(37) SCOTT ARFIELD (C)

Chiquinho (Benfica) e' ammonito per un brutto fallo.21:42

Fuorigioco. Gilberto(Benfica) prova il lancio lungo, ma Gian-Luca Waldschmidt e' colto in fuorigioco.21:35

Fuorigioco. Glen Kamara(Rangers) prova il lancio lungo, ma Kemar Roofe e' colto in fuorigioco.21:32

Fuorigioco. James Tavernier(Rangers) prova il lancio lungo, ma Scott Arfield e' colto in fuorigioco.21:19

Gabriel Pires (Benfica) e' ammonito per un brutto fallo.21:17

Commento in diretta

PREPARTITA

Rangers - Benfica è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Benfica sarà Radu Marian Petrescu coadiuvato da Radu Adrian Ghinguleac e Mircea Grigoriu.

Dove vedere Rangers-Benfica di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Rangers-Benfica si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

Rangers-Benfica verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

