Villarreal - Manchester United è valevole per la finale di Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 26 maggio alle ore 21:00 allo stadio Stadion Energa Gdansk di Danzica (Polonia): lo stadio era stato designato l'anno scorso per ospitare la finale 2020 dell'Europa League ma a causa COVID fu spostata in Germania.

Arbitro di Villarreal - Manchester United sarà il francese Clément Turpin coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR invece ci sarà François Letexier.

Il Villarreal arriva in finale dopo aver avuto la meglio sull'Arsenal in semifinale grazie alla vittoria per 2-1 in casa ed il pareggio 0-0 a Londra. Il Manchester United invece arriva in finale grazie alla facile vittoria in semifinale contro la Roma sconfitta 6-2 in casa (vittoria della Roma per 3-2 al ritorno).

Assisterà alla partita il 25% della capienza dello stadio: sono attesi quindi fino a 9.500 spettatori suddivisi tra le due tifoserie.

Le due squadre si sono già incontrate 5 volte in passato nei gironi eliminatori della Champions League: le precedenti sfide sono terminate tutte 0-0.

Emery dovrà fare a meno degli infortunati Foyth, Iborra e Chukwueze, mentre unico dubbio per Solskjaer è il recupero di Martial.

Probabili Formazioni



Villarreal: Rulli; Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremy, Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Paco Alcácer

Manchester United: De Gea; Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani

Dove vedere Villarreal-Manchester United

