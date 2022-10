(20) VALDEMAR ANDREASEN (C)

(19) CHRIS KOUAKOU (C)

(21) ANDREAS NIBE (C)

(35) CHARLES (C)

(5) EMILIANO MARTÍNEZ (C)

(10) EVANDER (C)

(18) LUKA ROMERO (C)

(10) LUIS ALBERTO (C)

(5) MATÍAS VECINO (C)

(32) DANILO CATALDI (C)

(6) MARCOS ANTÔNIO (C)

(88) TOMA BASIC (C)

(21) SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC (C)

PREPARTITA

Lazio - FC Midtjylland è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - FC Midtjylland sarà Daniel Stefanski coadiuvato da Dawid Igor Golis e Michal Obukowicz. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Lazio-FC Midtjylland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La sconfitta per 1-5 subita contro l'FC Midtjylland nel secondo turno di questa Europa League rappresenta l'unico precedente in competizioni europee tra la Lazio e i danesi; nell’occasione, i biancocelesti hanno incassato cinque reti per la prima volta in una partita europea dall'aprile 2000, quando furono battuti per 5-2 in Champions League dal Valencia.

Per il Midtjylland sarà la terza trasferta contro una squadra italiana in una grande competizione europea, dopo la sconfitta per 0-5 in casa del Napoli nell’Europa League 2015-16 e il pareggio per 1-1, sul campo dell'Atalanta, nella Champions League 2020-21.

Il Midtjylland ha subito gol in tutte le cinque sfide in competizioni europee contro formazioni italiane: in particolare sono 15 le reti incassate dai danesi in questo parziale (una media di 3 per incontro).

La Lazio non vince da tre partite di Europa League e non registra almeno quattro gare di fila senza successi in una singola edizione della competizione dal 2018/19 (quando chiuse il torneo con quattro sconfitte consecutive).

La Lazio è imbattuta nelle ultime sei partite casalinghe di Europa League, anche se quattro di queste sono terminate in parità (2V).

L'FC Midtjylland ha vinto soltanto una delle ultime 14 trasferte (6N, 7P) in Europa, ovvero quella contro la Stella Rossa, nel novembre 2021.

Soltanto Zurigo (14) e Nantes (10) hanno subito più gol della Lazio (nove) in questo torneo; solo due volte, i biancocelesti hanno incassato almeno 10 reti nella fase a gironi di un'edizione dell'Europa League (2009/10 e 2018/19), ma superando la doppia cifra di gol subiti sempre all'ultima giornata del girone.

Dopo il gol contro lo Sturm Graz nell’ultimo turno, Pedro, della Lazio, potrebbe trovare la rete in due partite consecutive nelle maggiori competizioni europee per la prima volta dal maggio 2019, sempre in Europa League, con la maglia del Chelsea.

Elseid Hysaj è l'unico giocatore di movimento della Lazio sempre in campo in questa Europa League; l'albanese è anche il biancoceleste che conta più palloni giocati (336), più intercetti (cinque) e secondo per passaggi (259) soltanto a Luis Alberto (284) nel torneo in corso.

Evander, del Midtjylland, è il giocatore che ha fornito più assist (quattro) in questa Europa League; l'unico biancoceleste, invece, che ne conta più di uno è l'infortunato Ciro Immobile (due).

