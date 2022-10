(40) ENRIQUE FERNÁNDEZ (C)

(4) PAUL AKOUOKOU (C)

(10) SERGIO CANALES (C)

(5) GUIDO RODRÍGUEZ (C)

(17) JOAQUÍN (C)

(28) RODRI (C)

(23) SHOW (C)

(8) CLAUDE GONÇALVES (C)

(14) DANNY GROPPER (C)

(20) NONATO (C)

(82) IVAN YORDANOV (C)

(95) CAULY (C)

(30) PEDRO NARESSI (C)

(6) JAKUB PIOTROWSKI (C)

PREPARTITA

Ludogorets - Real Betis è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.

Arbitro di Ludogorets - Real Betis sarà Harald Lechner coadiuvato da Andreas Heidenreich e Maximilian Kolbitsch. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Ludogorets-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Ludogorets e Real Betis si sono affrontate per la prima volta in Europa nel secondo turno di questa Europa League (3-2 per gli spagnoli). Quella è stata anche la prima sfida in assoluto in competizioni europee del Betis contro una squadra bulgara.

Il Ludogorets ha perso tutte i sette match precedenti contro avversarie spagnole in tutte le competizioni europee: le squadre iberiche sono quelle contro le quali i bulgari hanno subito il maggior numero di sconfitte in Europa.

Il Real Betis non perde da cinque partite (V3, 2N) di Europa League: si tratta della serie più lunga di gare consecutive senza sconfitta per gli spagnoli nella competizione da febbraio 2019 (sette in quel caso).

Il Ludogorets ha subito soltanto una sconfitta nelle ultime cinque sfide (2V, 2N) di Europa League, dopo avere perso 12 delle precedenti 13 partite (1N) nella competizione.

Il Real Betis potrebbe vincere tre trasferte consecutive per la prima volta in Europa, dopo i due successi esterni di questa stagione.

Dove vedere Ludogorets-Real Betis di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Ludogorets-Real Betis si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

Ludogorets-Real Betis verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

