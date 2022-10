(89) BRADLEY IBRAHIM (C)

(44) CATALIN CIRJAN (C)

(5) THOMAS PARTEY (C)

(72) MATT SMITH (C)

(7) BUKAYO SAKA (C)

(8) MARTIN ØDEGAARD (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(23) ALBERT SAMBI LOKONGA (C)

(8) MARCO VAN GINKEL (C)

(37) RICHARD LEDEZMA (C)

(20) GUUS TIL (C)

(15) ÉRICK GUTIÉRREZ (C)

(23) JOEY VEERMAN (C)

(6) IBRAHIM SANGARÉ (C)

PREPARTITA

PSV Eindhoven - Arsenal è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Arsenal sarà Marco Di Bello coadiuvato da Alberto Tegoni e Davide Imperiale. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

PSV Eindhoven-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Reduce dalla sconfitta nell’ultimo turno, il PSV potrebbe perdere due partite consecutive in Europa per la prima volta da novembre 2019.

L'Arsenal ha vinto tutte le ultime tre gare in Europa senza subire gol, e non infila una serie più lunga di successi consecutivi senza reti al passivo da agosto/ottobre 2007 (cinque in quel caso).

Il PSV ha effettuato soltanto quattro tiri contro l'Arsenal nell’ultima sfida: si tratta del numero più basso di conclusioni per gli olandesi, considerando tutte le competizioni, da novembre 2016, contro l'Atletico Madrid (quattro anche in quella gara) in Champions League.

L'Arsenal ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime 16 trasferte europee (11V, 3N, 2P). I Gunners hanno anche perso soltanto una delle ultime sette gare esterne (3V, 3N) contro squadre olandesi in tutte le competizioni, ovvero quella in casa del PSV nel febbraio 2007.

La prossima sarà la 50ª partita di Granit Xhaka in Europa League; il centrocampista dell’Arsenal potrebbe diventare il secondo giocatore svizzero a raggiungere questo traguardo in Coppa UEFA/Europa League, dopo David Degen (51 gare).

Dove vedere PSV Eindhoven-Arsenal di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Arsenal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

PSV Eindhoven-Arsenal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

