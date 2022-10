(23) ELIAS HAGEN (C)

PREPARTITA

Zürich - Bodø/Glimt è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Letzigrund di Zürich.

Arbitro di Zürich - Bodø/Glimt sarà Yevhen Aranovskyy coadiuvato da Semen Shlonchak e Aleksandr Berkut. Al VAR invece ci sarà David Coote.

Zürich-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Seconda sfida in assoluto in una competizione europea tra Zurigo e Bodø/Glimt, dopo la vittoria per 2-1 dei norvegesi nel secondo turno di questa Europa League. Quella è stata anche la prima partita ufficiale dello Zurigo contro un club norvegese e la prima del Bodø/Glimt contro un’avversaria svizzera.

Le squadre svizzere hanno vinto tutte le tre precedenti gare casalinghe di Coppa UEFA/Europa League contro avversarie norvegesi: in tutti e tre i casi si è trattato del Basilea (contro Brann nel 2000, Tromsø IL nel 2005, e ancora Brann nel 2007).

Lo Zurigo ha perso tutti gli ultimi sei incontri di Europa League, subendo cinque gol in ciascuno degli ultimi due: questa è la serie più lunga di sconfitte per il club svizzero nelle grandi competizioni europee.

Il Bodø/Glimt ha vinto soltanto una delle ultime 14 trasferte (7N, 6P) in Europa, ovvero quella contro il Celtic nella scorsa Conference League.

Lo Zurigo ha perso le ultime due sfide interne in Europa: contro l'Arsenal alla prima giornata e il PSV alla terza; gli svizzeri non hanno mai subito tre sconfitte consecutive in casa in Europa.

Dove vedere Zürich-Bodø/Glimt di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Zürich-Bodø/Glimt si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

Zürich-Bodø/Glimt verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

