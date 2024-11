(28) ISSOUF SISSOKHO (C)

(36) IDO SHAHAR (C)

(42) DOR PERETZ (C)

(14) JORIS VAN OVEREEM (C)

(16) GABI KANICHOWSKY (C)

(8) SALIH UÇAN (C)

(73) CHER NDOUR (C)

(71) JEAN ONANA (C)

(77) CAN KELES (A)

(22) BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV (C)

(6) AL MUSRATI (C)

(7) MILOT RASHICA (C)

(83) GEDSON FERNANDES (C)

(27) RAFA (C)

(18) JOÃO MÁRIO (C)

(9) SEMIH KILIÇSOY (C)

Gol! Besiktas 0, Maccabi Tel Aviv 1. Gabi Kanichowsky (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Osher Davida con cross.19:08

Sostituzione, Besiktas. Emirhan Topçu sostituisce Gabriel Paulista per infortunio.19:06

Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Paulista (Besiktas) per infortunio.19:03

Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Paulista (Besiktas) per infortunio.19:01

Tentativo fallito. Stav Lemkin (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Weslley Patati in seguito a un calcio da fermo.18:54

PREPARTITA

Besiktas - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 18:45 allo stadio Nagyerdei Stadium di Debrecen.

Arbitro di Besiktas - Maccabi Tel Aviv sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Dove vedere Besiktas-Maccabi Tel Aviv di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Besiktas-Maccabi Tel Aviv si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Besiktas-Maccabi Tel Aviv verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League