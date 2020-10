LIVE CFR CLUJ - YOUNG BOYS 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(11) GIANLUCA GAUDINO (C)

Sostituzione, CFR Cluj. Cristian Manea sostituisce Paulo Vinícius per infortunio.21:13

PREPARTITA

CFR Cluj - Young Boys è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadionul Dr. Constantin Radulescu di Cluj.

Arbitro di CFR Cluj - Young Boys sarà Glenn Nyberg coadiuvato da Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist.

Dove vedere CFR Cluj-Young Boys di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

CFR Cluj-Young Boys si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 29 ottobre.

CFR Cluj-Young Boys verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

