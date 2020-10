LIVE GENT - TSG HOFFENHEIM 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(14) CHRISTOPH BAUMGARTNER (C)

(20) MIJAT GACINOVIC (C)

(11) FLORIAN GRILLITSCH (C)

(16) SEBASTIAN RUDY (C)

(18) DIADIE SAMASSÉKOU (C)

(17) RYAN SESSEGNON (C)

(29) ROBERT SKOV (C)

(6) ELISHA OWUSU (C)

(22) SULAYMAN MARREH (C)

(8) VADIS ODJIDJA-OFOE (C)

(14) ALESSIO CASTRO-MONTES (C)

(15) MILAD MOHAMMADI (C)

(24) SVEN KUMS (C)

(30) NIKLAS DORSCH (C)

Fuorigioco. Roman Bezus(KAA Gent) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.19:01

Tentativo fallito. Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Florian Grillitsch in seguito a un contropiede.19:05

Commento in diretta

PREPARTITA

Gent - TSG Hoffenheim è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Ghelamco Arena di Ghent.

Arbitro di Gent - TSG Hoffenheim sarà Sandro Schärer coadiuvato da Stéphane De Almeida e Bekim Zogaj.

Dove vedere Gent-TSG Hoffenheim di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Gent-TSG Hoffenheim si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 29 ottobre.

Gent-TSG Hoffenheim verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

