LIVE MOLDE - SK RAPID WIEN 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(40) MELIH IBRAHIMOGLU (C)

(16) DEJAN PETROVIC (C)

(28) CHRISTOPH KNASMÜLLNER (C)

(39) DEJAN LJUBICIC (C)

(13) THORSTEN SCHICK (C)

(31) MAXIMILIAN ULLMANN (C)

(14) SRDJAN GRAHOVAC (C)

(23) EIRIK ULLAND ANDERSEN (C)

(15) TOBIAS CHRISTENSEN (C)

(16) ETZAZ HUSSAIN (C)

(7) MAGNUS WOLFF EIKREM (C)

(17) FREDRIK AURSNES (C)

(11) MARTIN ELLINGSEN (C)

Commento in diretta

PREPARTITA

Molde - SK Rapid Wien è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Aker Stadion di Molde.

Arbitro di Molde - SK Rapid Wien sarà Petr Ardeleanu coadiuvato da Ivo Nadvornik e Petr Caletka.

Dove vedere Molde-SK Rapid Wien di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Molde-SK Rapid Wien si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 29 ottobre.

Molde-SK Rapid Wien verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League