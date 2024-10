(5) ISMAIL YÜKSEK (C)

(8) MERT HAKAN YANDAS (C)

(13) FRED (C)

(10) DUSAN TADIC (C)

(53) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (C)

(34) SOFYAN AMRABAT (C)

(6) CAREL EITING (C)

(4) MATHIAS KJØLØ (C)

(41) GIJS BESSELINK (C)

(30) SAYFALLAH LTAIEF (C)

(9) RICKY VAN WOLFSWINKEL (C)

(8) YOURI REGEER (C)

(14) SEM STEIJN (C)

(18) MICHEL VLAP (C)

(7) MITCHELL VAN BERGEN (C)

Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.22:13

Fallo di Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).22:13

Tiro parato. Mitchell van Bergen (Twente) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michel Vlap.22:11

Tiro parato. Mitchell van Bergen (Twente) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anass Salah-Eddine.22:07

Fuorigioco. Anass Salah-Eddine(Twente) prova il lancio lungo, ma Mitchell van Bergen e' colto in fuorigioco.22:06

Fuorigioco. Mert Müldür(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Irfan Can Kahveci e' colto in fuorigioco.22:03

Fallo di Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).21:45

Tentativo fallito. Mees Hilgers (Twente) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Michel Vlap con cross in seguito a un calcio da fermo.21:42

Gara momentaneamente sospesa, Mees Hilgers (Twente) per infortunio.21:41

Fred (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.21:40

Gara momentaneamente sospesa, Max Bruns (Twente) per infortunio.21:35

Tiro respinto. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area. Assist di Irfan Can Kahveci.21:34

Tiro parato. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dusan Tadic.21:23

Tiro parato. Michel Vlap (Twente) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:18

Michel Vlap (Twente) e' ammonito per fallo.21:13

Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.21:12

Fallo di Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).21:02

Tiro parato. Michel Vlap (Twente) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mitchell van Bergen.21:01

PREPARTITA

FC Twente - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 21:00 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede.

Arbitro di FC Twente - Fenerbahçe sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Dove vedere FC Twente-Fenerbahçe di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

FC Twente-Fenerbahçe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

FC Twente-Fenerbahçe verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

