(17) KRISTOFFER ASKILDSEN (C)

(19) PEDRO BRAVO (C)

(20) VALDEMAR BYSKOV (C)

(21) DENIL CASTILLO (C)

(5) EMILIANO MARTÍNEZ (C)

(11) DARÍO OSORIO (C)

(58) ARAL SIMSIR (C)

(48) IDO OLI (C)

(41) ROEY MAGOR (C)

(55) NIR BITTON (C)

(42) DOR PERETZ (C)

(28) ISSOUF SISSOKHO (C)

(14) JORIS VAN OVEREEM (C)

Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 1. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aral Simsir con passaggio filtrante.19:23

Fuorigioco. Joris van Overeem(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Elad Madmon e' colto in fuorigioco.19:14

PREPARTITA

Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:45 allo stadio FK Partizan Stadium di Belgrade.

Arbitro di Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland sarà Giorgi Kruashvili. Al VAR invece ci sarà Aleko Aptsiauri.

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League