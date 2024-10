(15) VALENTYN RUBCHYNSKYI (C)

(18) OLEKSANDR ANDRIEVSKYI (C)

(8) VOLODYMYR SHEPELEV (C)

(76) OLEKSANDR PIKHALYONOK (C)

(6) VOLODYMYR BRAZHKO (C)

(10) MYKOLA SHAPARENKO (C)

(91) MYKOLA MYKHAILENKO (C)

(17) UMUT TOHUMCU (C)

(7) TOM BISCHOF (C)

(11) FLORIAN GRILLITSCH (C)

(15) VALENTIN GENDREY (C)

(22) ALEXANDER PRASS (C)

Florian Grillitsch (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.19:24

Gol! Hoffenheim 1, Dinamo Kiev 0. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Valentin Gendrey con cross.19:06

Gara momentaneamente sospesa, Valentin Gendrey (Hoffenheim) per infortunio.18:53

Fuorigioco. Florian Grillitsch(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Andrej Kramaric e' colto in fuorigioco.18:49

PREPARTITA

TSG Hoffenheim - Dinamo Kiev è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:45 allo stadio PreZero Arena di Sinsheim.

Arbitro di TSG Hoffenheim - Dinamo Kiev sarà Aleksandar Stavrev. Al VAR invece ci sarà Nejc Kajtazovic.

Dove vedere TSG Hoffenheim-Dinamo Kiev di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

TSG Hoffenheim-Dinamo Kiev si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

TSG Hoffenheim-Dinamo Kiev verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

