(10) LUIS ALBERTO (C)

(5) MATÍAS VECINO (C)

(32) DANILO CATALDI (C)

(18) LUKA ROMERO (C)

(6) MARCOS ANTÔNIO (C)

(88) TOMA BASIC (C)

(21) SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC (C)

(20) MATS WIEFFER (C)

(8) QUINTEN TIMBER (C)

(10) ORKUN KÖKÇÜ (C)

(17) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Feyenoord-Lazio, gara valida per la sesta e ultima giornata del Girone F di Europa League.18:15

PREPARTITA

Feyenoord - Lazio è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio De Kuip di Rotterdam.

Arbitro di Feyenoord - Lazio sarà Irfan Peljto coadiuvato da Davor Beljo e Damir Lazic. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Feyenoord-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Feyenoord ha perso alla prima giornata di questa Europa League contro la Lazio in quella che è stata la prima sconfitta contro i biancocelesti al terzo confronto ufficiale.

La Lazio è imbattuta da quattro sfide contro squadre olandesi in tutte le competizioni europee (3V, 1N) e in due di queste occasioni i biancocelesti hanno segnato almeno 3 gol.

Il Feyenoord è imbattuto in casa da 11 partite nelle competizioni europee (9V, 2N), avendo realizzato 35 gol nel parziale.

La Lazio ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte nelle competizioni europee (5N, 9P) – 3-0 contro la Lokomotiv Mosca nella fase a gironi della scorsa Europa League.

Nelle cinque partite disputate dal Feyenoord in questa Europa League sono stati realizzati 21 gol (12 fatti, 9 subiti), più di ogni altra squadra.

Dove vedere Feyenoord-Lazio di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Feyenoord-Lazio si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

Feyenoord-Lazio verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League