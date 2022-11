(35) SEKOU SANOGO (C)

(55) SLAVOLJUB SRNIC (C)

(20) KINGS KANGWA (C)

(38) NIKOLA STANKOVIC (C)

(80) STEFAN MITROVIC (C)

(11) OSMAN BUKARI (C)

(4) MIRKO IVANIC (C)

(8) GUÉLOR KANGA (C)

(11) JEAN LUCAS (C)

(44) BEN SEGHIR (C)

(18) TAKUMI MINAMINO (C)

(21) MAGHNES AKLIOUCHE (C)

(77) GELSON MARTINS (C)

(15) ELIOT MATAZO (C)

(19) YOUSSOUF FOFANA (C)

(4) MOHAMED CAMARA (C)

(27) KRÉPIN DIATTA (C)

(12) CAIO HENRIQUE (C)

PREPARTITA

Monaco - Stella Rossa è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stade Louis II di Monaco.

Arbitro di Monaco - Stella Rossa sarà Serdar Gözübüyük coadiuvato da Joost van Zuilen e Johan Balder. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Monaco-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Monaco e Stella Rossa si sono affrontate per la prima volta nella prima giornata di questa Europa League, 1-0 per la squadra del Principato. Quello è stato il primo confronto di sempre del Monaco contro un avversario serbo.

La Stella Rossa non ha mai vinto nelle ultime 13 sfide contro squadre francesi nelle coppe europee (3N, 10P) ed è reduce da quattro sconfitte di fila in questo tipo di sfide avendo subito almeno 3 gol in tre occasioni.

Il Monaco ha vinto l’ultima partita casalinga in Europa League (3-1 vs Trabzonspor alla terza giornata) e potrebbe vincere due gare interne di fila nelle coppe europee per la prima volta dal 2016/17 in Champions League (quattro).

La Stella Rossa ha perso le ultime tre trasferte nelle competizioni europee e ha vinto una sola volta fuori casa in Europa in questa stagione, 2-0 contro il Pyunik nei preliminari di Champions League.

Guélor Kanga della Stella Rossa è il giocatore di movimento che ha effettuato con successo più passaggi lunghi in questa Europa League (38).

Dove vedere Monaco-Stella Rossa di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Monaco-Stella Rossa si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

Monaco-Stella Rossa verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

