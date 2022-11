(5) PEDRO CHIRIVELLA (C)

(29) QUENTIN MERLIN (C)

(10) LUDOVIC BLAS (C)

(27) MOSES SIMON (C)

(7) EVANN GUESSAND (C)

(17) MOUSSA SISSOKO (C)

(14) IGNATIUS GANAGO (C)

(8) SAMUEL MOUTOUSSAMY (C)

(33) HWANG IN-BEOM (C)

(6) YANN M'VILA (C)

(74) ANDREAS-RICHARDOS NTOI (C)

(80) ANASTASIOS SAPOUNTZIS (C)

(18) HWANG UI-JO (C)

(8) PIERRE KUNDE (C)

(11) YOUSSEF EL ARABI (C)

(5) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)

(20) JOSH BOWLER (C)

PREPARTITA

Olympiakos - Nantes è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 18:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Arbitro di Olympiakos - Nantes sarà Serhiy Boyko coadiuvato da Valentyn Kutsev e Volodymyr Volodin. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Olympiakos-Nantes ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’unico precedente tra Olympiakos e Nantes è stato alla prima giornata di questa Europa League, concluso con il successo 2-1 dei francesi.

Il Nantes è imbattuto nelle ultime quattro sfide contro squadre greche nelle coppe europee (3V, 1N), avendo vinto tutte le ultime tre.

L’Olympiakos non vince in casa da sei gare nelle competizioni europee (2N, 4P). Inoltre, la suqadra greca ha perso entrambe le partite casalinghe in questa fase a gironi dell’Europa League (0-3 vs Friburgo e 0-3 vs Qarabag).

Il Nantes ha perso le ultime tre trasferte nelle coppe europee – comprese le due di questa fase a gironi dell’Europa League.

L’Olympiakos ha perso quattro degli ultimi cinque confronti con squadre francesi nelle coppe europee (1V), l’unico successo risale alla fase a gironi di Champions League 2020/21 contro il Marsiglia (1-0).

Dove vedere Olympiakos-Nantes di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Olympiakos-Nantes si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

Olympiakos-Nantes verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League