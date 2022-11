LIVE UNION SAINT-GILLOISE - 1. FC UNION BERLIN 0-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(21) TIM SKARKE (C)

(36) ALJOSCHA KEMLEIN (C)

(2) MORTEN THORSBY (C)

(13) ANDRÁS SCHÄFER (C)

(24) GENKI HARAGUCHI (C)

(6) JULIAN RYERSON (C)

(19) JANIK HABERER (C)

(8) RANI KHEDIRA (C)

(28) CHRISTOPHER TRIMMEL (C)

(4) JOSÉ RODRÍGUEZ (C)

(23) CAMERON PUERTAS (C)

(6) OUSSAMA EL AZZOUZI (C)

(10) TEDDY TEUMA (C)

(20) SENNE LYNEN (C)

(8) LAZARE AMANI (C)

Tiro parato. Sheraldo Becker (Union Berlino) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:17

Tiro parato. Bart Nieuwkoop (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dante Vanzeir con cross.22:15

Tentativo fallito. Victor Boniface (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ross Sykes in seguito a un calcio da fermo.22:07

Sostituzione, Union Berlino. Lennart Grill sostituisce Frederik Rønnow per infortunio.22:02

Fuorigioco. Rani Khedira(Union Berlino) prova il lancio lungo, ma Christopher Trimmel e' colto in fuorigioco.21:42

Fuorigioco. Lazare Amani(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Simon Adingra e' colto in fuorigioco.21:41

Fuorigioco. Diogo Leite(Union Berlino) prova il lancio lungo, ma Sven Michel e' colto in fuorigioco.21:17

Fuorigioco. Robin Knoche(Union Berlino) prova il lancio lungo, ma Sven Michel e' colto in fuorigioco.21:12

Sheraldo Becker (Union Berlino) e' ammonito per un brutto fallo.21:09

Gol! Union Saint-Gilloise 0, Union Berlino 1. Sven Michel (Union Berlino) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sheraldo Becker con passaggio filtrante.21:06

PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - 1. FC Union Berlin è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio King Power at Den Dreef Stadion di Leuven.

Arbitro di Union Saint-Gilloise - 1. FC Union Berlin sarà Andris Treimanis coadiuvato da Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjonnikovs. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Union Saint-Gilloise-1. FC Union Berlin ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Union Saint-Gilloise ha battuto l'Union Berlin al primo turno di questa Europa League nella prima sfida tra le due squadre in Europa.

L'Union Saint-Gilloise ha vinto due dei tre incontri europei contro squadre tedesche, battendo il Lipsia nella Coppa delle Fiere nell'ottobre 1958 e l'Union Berlin in questa stagione.

L'Union Berlin ha vinto l'ultima trasferta in Europa, battendo il Malmö nella terza giornata, ma non ha mai vinto due gare fuori casa di fila in Europa.

L'Union Saint-Gilloise ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe in Europa (1N, 1P) ed è imbattuta in casa in questa stagione nelle competizioni europee (2V, 1N).

Nelle cinque partite di questa Europa League dell'Union Berlin sono stati segnati solo cinque gol (3 segnati, 2 subiti), la metà della seconda squadra con il minor numero di reti nelle sue partite (Arsenal, 10).

Dove vedere Union Saint-Gilloise-1. FC Union Berlin di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Union Saint-Gilloise-1. FC Union Berlin si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

Union Saint-Gilloise-1. FC Union Berlin verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League