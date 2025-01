(18) CASEMIRO (C)

(25) MANUEL UGARTE (C)

(37) KOBBIE MAINOO (C)

(43) TOBY COLLYER (C)

(12) TYRELL MALACIA (C)

(20) DIOGO DALOT (C)

(22) MIHAI TOMA (C)

(29) ALEXANDRU MUSI (C)

(25) ALEXANDRU BALUTA (C)

(42) BABA ALHASSAN (C)

(33) RISTO RADUNOVIC (C)

(18) MALCOM EDJOUMA (C)

(2) VALENTIN CRETU (C)

(8) ADRIAN SUT (C)

PREPARTITA

FCSB - Manchester United è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 30 gennaio alle ore 21:00 allo stadio National Arena di Bucharest.

Arbitro di FCSB - Manchester United sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Dove vedere FCSB-Manchester United di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

FCSB-Manchester United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 gennaio.

FCSB-Manchester United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

