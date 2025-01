(24) ALEKSEY ISAEV (C)

(20) RIÇARD ALMEYDA (C)

(66) PATRICK ANDRADE (C)

(7) YASSINE BENZIA (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

(6) JÚLIO ROMÃO (C)

(15) LEANDRO ANDRADE (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(22) CHIQUINHO (C)

(27) SÉRGIO OLIVEIRA (C)

(96) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)

(8) MARKO STAMENIC (C)

(10) GELSON MARTINS (C)

(11) KRISTOFFER VELDE (C)

(14) DANI GARCÍA (C)

(84) CHARALAMPOS KOSTOULAS (C)

(32) SANTIAGO HEZZE (C)

PREPARTITA

Olympiakos - Qarabag è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 30 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Dove vedere Olympiakos-Qarabag di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Olympiakos-Qarabag si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 gennaio.

Olympiakos-Qarabag verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

