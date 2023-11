(93) SONNY KITTEL (C)

(11) JOHN YEBOAH (C)

(29) TOBIASZ MRAS (C)

(14) SRDJAN PLAVSIC (C)

(8) BEN LEDERMAN (C)

(30) VLADYSLAV KOCHERGIN (C)

(20) JEAN CARLOS (C)

(5) GUSTAV BERGGREN (C)

(22) DEIAN SORESCU (C)

(10) OTAR KITEISHVILI (C)

(15) WILLIAM BØVING (C)

(25) STEFAN HIERLÄNDER (C)

(14) JAVI SERRANO (C)

(19) TOMI HORVAT (C)

(24) DIMITRI LAVALÉE (C)

(4) JON GORENC STANKOVIC (C)

(8) ALEXANDER PRASS (C)

Fuorigioco. Bartosz Nowak(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Ante Crnac e' colto in fuorigioco.18:49

PREPARTITA

SK Puntigamer Sturm Graz - Raków Czestochowa è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 18:45 allo stadio Merkur Arena di Graz.

Arbitro di SK Puntigamer Sturm Graz - Raków Czestochowa sarà Filip Glova. Al VAR invece ci sarà Michal Ocenas.

SK Puntigamer Sturm Graz-Raków Czestochowa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente dello Sturm Graz contro una squadra polacca in Europa è stato la vittoria per 1-0 in casa del Raków Czestochowa nel secondo turno di questa Europa League.

Il Raków Czestochowa è attualmente senza vittorie da sei partite in Europa (2N, 4P), dopo che era rimasto imbattuto nelle sei gare prima di questa serie (5V, 1N).

Lo Sturm Graz ha vinto tre delle ultime 20 partite in Europa (5N, 12P), dopo che aveva trovato il successo in tutte le tre precedenti.

Nessuna squadra ha subito più gol di testa in questa UEFA Europa League rispetto al Raków Czestochowa: tre, alla pari del Backa Topola.

Lo Sturm Graz ha messo insieme una sequenza di almeno 10 passaggi ininterrotti su azioni in appena sei occasioni in questa Europa League, nessuna squadra ha fatto peggio (alla pari dell’Union Saint-Gilloise).

Dove vedere SK Puntigamer Sturm Graz-Raków Czestochowa di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

SK Puntigamer Sturm Graz-Raków Czestochowa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 30 novembre.

SK Puntigamer Sturm Graz-Raków Czestochowa verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League