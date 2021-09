LIVE FERENCVAROSI - REAL BETIS 1-1 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(21) GUIDO RODRÍGUEZ (C)

(20) DIEGO LAINEZ (C)

(8) NABIL FEKIR (C)

(17) JOAQUÍN (C)

(18) ANDRÉS GUARDADO (C)

(28) RODRIGO SÁNCHEZ (C)

(4) PAUL AKOUOKOU (C)

(11) OLEKSANDR ZUBKOV (C)

(44) STJEPAN LONCAR (C)

(93) AÏSSA BILAL LAIDOUNI (C)

(17) ELDAR CIVIC (C)

(31) HENRY WINGO (C)

(19) BÁLINT VÉCSEI (C)

Gol! Ferencváros 1, Real Betis 1. Myrto Uzuni (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:45

Paul Akouokou (Real Betis) e' ammonito per un brutto fallo.21:40

Fuorigioco. Kristoffer Zachariassen(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Miha Blazic e' colto in fuorigioco.21:39

Fuorigioco. Myrto Uzuni(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Kristoffer Zachariassen e' colto in fuorigioco.21:32

Tiro parato. Samy Mmaee (Ferencváros) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Myrto Uzuni con cross.21:39

Fuorigioco. Joaquín(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Nabil Fekir e' colto in fuorigioco.21:44

Gol! Ferencváros 0, Real Betis 1. Nabil Fekir (Real Betis) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rodrigo Sánchez.21:18

PREPARTITA

Ferencvarosi - Real Betis è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Dove vedere Ferencvarosi-Real Betis di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Ferencvarosi-Real Betis si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 settembre.

Ferencvarosi-Real Betis verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

