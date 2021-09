LIVE LAZIO - LOKOMOTIV MOSCA 2-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori20:26

Ritorna l’Europa allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo la sconfitta patita contro il Galatasaray, all’esordio in Europa League, la Lazio ospita la Lokomotiv Mosca, nel secondo turno del gruppo E. 20:26

C’è un solo precedente tra le due formazioni e sorride ai capitolini: si tratta del doppio pareggio nella semifinale di Coppa delle Coppe 1998/99, che vide qualificarsi i biancocelesti, poi vincitori del trofeo.20:29

In generale, la Lazio non ha mai perso contro squadre russe nelle competizioni europee. Se si aggiunge che la Lokomotiv non ha mai vinto in Italia in tornei continentali, la cabala dovrebbe essere benaugurante per gli uomini di Sarri.20:30

Il tecnico toscano sceglie il consueto modulo 4-3-3: Strakosha - Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj - Luis Alberto, Cataldi, Basic - Pedro, Immobile, Felipe Anderson.20:35

Sulla panchina biancoceleste siederanno Milinkovic-Savic, Radu, Raul Moro, Luiz Felipe, Furlanetto, Muriqi, Escalante, Reina, Romero, Lucas Leiva, Akpa Akpro e Marusic.20:39

I russi, guidati da Marko Nikolic, rispondono con il 4-4-2: Guilherme - Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Rybchisnkii - Zhemaletdinov, Maradishvili, Kulikov, Beka Beka - Anjorin, Smolov.20:42

In panchina ci saranno Kerk, Petrov, Ivankov, Nenakhov, Silyanov, Lisakovich, Babkin, Kamano, Khudiakov e Savin.20:44

Cinque cambi rispetto al vittorioso derby, nessuno dei quali in attacco: queste le scelte di Sarri per il match già (quasi) decisivo per le sorti della qualificazione. In mediana, insieme a Luis Alberto, ci sono Basic e Cataldi. In difesa, fuori Marusic e Luiz Felipe; dentro Lazzari e Patric.20:48

Nikolic cambia qualche elemento rispetto alla squadra che ha pareggiato in extremis nella prima partita del girone, in inferiorità numerica, contro l'Olympique Marsiglia. L'attacco è composto da Smolov e Anjorin. Parte dalla panchina Kamano. Davanti a Guilherme ci saranno Zhivoglyadov, Barinov, Pablo e Rybchisnkii.20:59

1' Inizio primo tempo di LAZIO-LOKOMOTIV MOSCA. L'arbitro è l'inglese Craig Pawson. Palla mossa dagli ospiti.21:00

2' Primo spunto di Basic, all'esordio da titolare. Il suo cross è preda del portiere avversario.21:01

4' I russi dimostrano subito un atteggiamento propositivo.21:04

6' I biancocelesti cercano di impadronirsi del pallino del gioco, ma il pressing della Lokomotiv rende difficile lo sviluppo della manovra.21:07

9' OCCASIONE LAZIO! Destro violento di Luis Alberto, servito da Pedro. Guilherme vola sulla sua destra e compie il primo grande intervento del match.21:09

12' Fase di possesso palla di ragazzi di Nikolic, senza esito.21:11

13' GOL! LAZIO-Lokomotiv Mosca 1-0! Rete di Basic. Spunto di Felipe Anderson, che trova un corridoio per Pedro, bravo a imbeccare con il suo cross l'accorrente Basic. Il croato segna di testa dal limite dell'area piccola.21:15

15' ANCORA LAZIO! Lazzari arriva sul fondo e centra. Immobile prova la mezza rovesciata, sfiorando il palo.21:16

17' Ora sembra in difficoltà la Lokomotiv di fronte alla pressione biancoceleste.21:17

18' PILLOLA STATISTICA: Toma Basic ha segnato il suo primo gol in carriera in una competizione europea.21:18

19' Zhemaletdinov cerca Smolov, ma il suo traversone è troppo lungo.21:18

19' IMMOBILE! Penetrazione di Luis Alberto, che pesca a rimorchio Immobile. Il centravanti della Nazionale, trova una deviazione determinante a mandare la palla di un soffio fuori.21:20

22' La Lazio sta dominando soprattutto sulla corsia di destra, concentrando le proprie azioni sulla catena Lazzari-Felipe Anderson, spalleggiati da Luis Alberto.21:22

25' Stacco di Patric sugli sviluppi di un corner. Palla altissima.21:24

26' Break di Anjorin, che parte palla al piede dalla metà campo e conclude la propria azione con un tiro sopra la traversa.21:26

27' OCCASIONE LOKOMOTIV! Smolov riceve un pallone in area da Rybchinsky e prova a superare Strakosha con la punta. Il portiere albanese non si fa soprendere e respinge.21:28

31' Discesa di Zhivoglyadov, che cerca Anjorin ma trova la chiusura in angolo di Patric. Poi, sul corner, c'è un provvidenziale anticipo di Hysay su Smolov, appostato sotto porta.21:32

35' Prolungata manovra della Lazio, esaurita da Lazzari, che si prolunga troppo la sfera in uno strappo in avanti e la fa uscire dal campo.21:36

37' Luis Alberto cerca Pedro, ma l'ex Barça non aggancia.21:37

38' FELIPE ANDERSON! Il brasiliano, pescato da Pedro, costringe Guilherme a un altro grande intervento.21:38

38' Assist Francesco Acerbi20:39

38' GOL! LAZIO-Lokomotiv Mosca 2-0! Rete di Patric. Il difensore della Lazio si avventa su un cross dalla bandierina di Luis Alberto e segna a portal sguarnita, approfittando della mancata presa di Guilherme.21:40

41' Sostituzione LAZIO: Immobile delve fermarsi, per un problema al ginocchio. Dentro Vedat Muriqi.21:41

42' OCCASIONE LAZIO! Pedro sventaglia da sinistra a destra per Felipe Anderson, che appoggia di prima intenzione a Muriqi. Il suo tiro è respinto. Poi, ci riprova lo stesso Anderson, ma trova il muro russo. Grande chance per il terzo gol.21:43

44' PILLOLA STATISTICA: Patric ha segnato il suo primo gol in carriera in una competizione europea. La seconda rete assoluta con la maglia della Lazio dopo la prima segnata contro la Cremonese in Coppa Italia a gennaio 2020.21:44

45'+1' AMMONITO CATALDI, per una trattenuta ai danni di Anjorin.21:47

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-LOKOMOTIV MOSCA 2-0. Reti di Basic e Patric.21:47

Un colpo di testa di Basic e un tocco ravvicinato di Patric portano la Lazio sul doppio vantaggio all'intervallo. I russi si sono fatti vedere non più di un paio di volte dalle parti di Strakosha.21:49