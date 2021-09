LIVE NAPOLI - SPARTAK MOSCOW 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori17:45

Allo stadio Diego Armando Maradona è tutto pronto per Napoli-Spartak Mosca, partita valevole per la 2^ giornata del gruppo C di Europa League.17:45

Gli uomini di Luciano Spalletti, a punteggio pieno in Serie A, hanno pareggiato 2-2 in rimonta sul campo del Leicester nella prima gara del girone.17:45

I russi, attualmente in ottava posizione in campionato, sono stati sconfitti in casa per 0-1 dal Legia Varsavia nella prima giornata di Europa League.17:46

NAPOLI (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Elmas, Fabian, Zielinski - Politano, Petagna, Insigne. A disposizione: Idasiak, Ospina, Malcuit, Demme, Juan Jesus, Osimhen, Lozano, Rrahmani, Mertens, Ounas, Zanoli, Anguissa. All. Luciano Spalletti.17:48

SPARTAK MOSCA (3-4-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Maksimenko - Caufriez, Gigot, Dzhikiya - Moses, Litvinov, Umyarov, Ayrton - Bakaev, Ponce, Promes. A disposizione: Rebrov, Selikhov, Sobolev, Lomovitski, Ignatov, Eschenko, Gaponov, Melnikov. All. Rui Vitoria17:50

Lo Spartak Mosca ha perso sei delle ultime sette partite in competizioni europee contro squadre italiane (1N), cinque delle quali contro l'Inter.17:50

Gli unici precedenti tra Napoli e Spartak Mosca in competizioni europee sono due pareggi senza reti negli ottavi di Coppa dei Campioni del 1990/91, in cui lo Spartak ha superato il turno dopo la lotteria dei calci di rigore.17:51

A difendere i pali torna Meret. Riposa Anguissa, dentro Elmas in mediana. In attacco spazio a Petagna al posto di Osimhen con Insigne e Politano ai lati.17:59

I russi rispettano alla gara contro il Legia Varsavia schierano nel tridente Bakaev al posto dell'infortunato Jordan Larsson. Confermato il modulo 3-4-3 con il terzetto difensivo composto da Caufriez, Gigot e capitan Dzhikiya.17:58

Dirige l’incontro lo slovacco Ivan Kruzliak coadiuvato dagli assistenti Branislav Hancko e Jan Pozor. Il quarto uomo è Peter Kralovic. La coppia Var è formata da Bastian Dankert e Kevin Blom.17:58

SI PARTE! Inizia il primo tempo di Napoli-Spartak Mosca. Il primo pallone è gestito dai partenopei.18:47

GOL! NAPOLI-Spartak Mosca 1-0. Rete di Elmas. Su cross di Insigne, Maksimenko si fa scivolare il pallone dalle mani ed Elmas deposita in rete indisturbato. Goal dopo appena 14 secondi!



3' Spartak Mosca evidentemente scosso dopo la rete subita.18:48

4' Bakaev prova ad incunearsi in area di rigore, Koulibaly chiude in rimessa laterale con gran scelta di tempo.18:50

6' Politano corre sulla fascia destra e converge verso il centro dell'area di rigore: la difesa dello Spartak si rifugia in corner.19:00

8' Ottimo controllo in area di rigore di Insigne, Politano nei paraggi non trova il pallone per calciare.18:54

11' OCCASIONE PER IL NAPOLI! Il tiro di Petagna, su suggerimento di testa di Giovanni Di Lorenzo, viene deviato in angolo.19:02

13' Mario Rui si smarca tra le linee e serve Petagna nel cuore dell'area di rigore: il terzino è scattato in fuorigioco.19:00

15' Spartak Mosca schiacciato nella propria metà campo. Prosegue il possesso palla prolungato del Napoli.19:04

17' Schema su punizione dello Spartak Mosca, Bakaev scodella al centro e Manolas allontana la minaccia in corner.19:02

18' Petagna penetra di prepotenza nell'area dello Spartak e viene chiuso in corner da Caufriez dopo un'azione insistita.19:04

20' OCCASIONE PER IL NAPOLI! Splendido cross di Mario Rui, Di Lorenzo in scivolata non riesce a infilare Maksimenko.19:10

21' Sugli sviluppi di un corner Gigot prende il tempo su tutti senza riuscire a indirizzare di testa verso lo specchio della porta.19:06

22' Pessimo disimpegno di Manolas che non si intende con Meret e regala un calcio d'angolo allo Spartak Mosca.19:07

24' Insigne e Fabian dialogano con facilità, cercano un triangolo che però non si chiude al limite dell'area di rigore.19:10

27' Promes prova un'imbucata ma senza successo. Lo Spartak prova ad affacciarsi dalle parti di Meret.19:12

28' Ponce allarga per Moses, altro malinteso negli ultimi 20 metri.19:15

30' ESPULSO Mario Rui! Dopo l'iniziale ammonizione per un fallo ruvido su Moses, l'arbitro richiamato dal VAR cambia decisione e caccia dal campo il terzino portoghese. Napoli in 10 uomini!19:21

32' Palla in mezzo, stacco di testa di Umyarov da dimenticare.19:17

34' Problemi al piede destro per Gigot. Nulla di grave.19:27

35' OCCASIONE PER IL NAPOLI! Petagna di tacco serve Politano a rimorchio, tiro respinto da Maksimenko, Zielinski sulla ribattuta si divora una ghiotta chance sparando alto.19:21

38' OCCASIONE PER LO SPARTAK MOSCA! La conclusione di Bakaev, abile a smarcarsi con un un bel dribbling in area, viene murata da Di Lorenzo.19:28

39' Promes si innamora troppo del pallone nel cuore dell'area e perde il tempo per calciare verso la porta. Napoli in sofferenza.19:26

41' SOSTITUZIONE NAPOLI: Esce Insigne, entra Malcuit.19:29

44' AMMONITO Ponce per fallo in ritardo ai danni di Manolas.19:29

45' Cinque minuti di recupero.19:31

45'+1' AMMONITO Litvinov per un fallo da dietro su Zielinski.19:31

45'+2' SOSTITUZIONE SPARTAK MOSCA: Esce Ponce, entra Sobolev.19:32