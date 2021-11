(73) MAKSIM PETROV (C)

(8) ALEXIS BEKA BEKA (C)

(7) GYRANO KERK (C)

(5) KONSTANTIN MARADISHVILI (C)

(94) DMITRI RYBCHINSKIY (C)

(54) EMRE KILINÇ (C)

(4) TAYLAN ANTALYALI (C)

(30) ATALAY BABACAN (C)

(89) SOFIANE FEGHOULI (C)

(33) ALEXANDRU CICÂLDAU (C)

(22) BERKAN KUTLU (C)

(21) OLIMPIU MORUTAN (C)

(7) MUHAMMED KEREM AKTÜRKOGLU (C)

PREPARTITA

Galatasaray - Lokomotiv Mosca è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio NEF Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Galatasaray - Lokomotiv Mosca sarà Sandro Schärer coadiuvato da Bekim Zogaj e Jonas Erni. Al VAR invece ci sarà Lionel Tschudi.

Dove vedere Galatasaray-Lokomotiv Mosca di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Galatasaray-Lokomotiv Mosca si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 4 novembre.

Galatasaray-Lokomotiv Mosca verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

