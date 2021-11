(8) MARCO VAN GINKEL (C)

(17) MAURO JÚNIOR (C)

(29) PHILIPP MWENE (C)

(6) IBRAHIM SANGARÉ (C)

(32) YORBE VERTESSEN (C)

(15) ERICK GUTIÉRREZ (C)

(17) ALEKSANDR GOLOVIN (C)

(7) GELSON MARTINS (C)

(37) SOFIANE DIOP (C)

(22) YOUSSOUF FOFANA (C)

(6) AXEL DISASI (C)

(8) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)

(11) JEAN LUCAS (C)

PREPARTITA

Monaco - PSV Eindhoven è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stade Louis II di Monaco.

Arbitro di Monaco - PSV Eindhoven sarà Cüneyt Çakir coadiuvato da Bahattin Duran e Tarik Ongun. Al VAR invece ci sarà Mete Kalkavan.

Dove vedere Monaco-PSV Eindhoven di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Monaco-PSV Eindhoven si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 4 novembre.

Monaco-PSV Eindhoven verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

