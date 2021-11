(25) STÉPHANE BADJI (C)

(64) DOMINIK YANKOV (C)

(8) CLAUDE GONCALVES (C)

(23) SHOW (C)

(67) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

(11) LUCAS PIAZON (C)

(25) LUCAS MINEIRO (C)

(45) IURI MEDEIROS (C)

(88) CASTRO (C)

(8) AL MUSRATI (C)

PREPARTITA

Sporting Braga - Ludogorets è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Arbitro di Sporting Braga - Ludogorets sarà Glenn Nyberg coadiuvato da Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Sporting Braga-Ludogorets di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Sporting Braga-Ludogorets si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 novembre.

Sporting Braga-Ludogorets verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

