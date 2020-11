LIVE LECH POZNAN - STANDARD LIEGI 2-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(46) FOSTAVE MABANI (C)

(40) JEREMY LANDU (C)

(10) MEHDI CARCELA-GONZÁLEZ (C)

(29) JOACHIM CARCELA-GONZALEZ (C)

(12) EDDY SYLVESTRE (C)

(18) ALEKSANDAR BOLJEVIC (C)

(8) GOJKO CIMIROT (C)

(32) MICHEL BALIKWISHA (C)

(22) MAXIME LESTIENNE (C)

(28) SAMUEL BASTIEN (C)

(26) NICOLAS RASKIN (C)

(8) JAN SYKORA (C)

(38) JAKUB KAMINSKI (C)

(34) TYMOTEUSZ KLUPS (C)

(6) KARLO MUHAR (C)

(21) MICHAL SKORAS (C)

(11) FILIP MARCHWINSKI (C)

(15) JAKUB MODER (C)

(25) PEDRO TIBA (C)

Tentativo fallito. Daniel Ramírez (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Alan Czerwinski in seguito a un contropiede.19:35

Tentativo fallito. Jakub Moder (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Michal Skoras in seguito a un contropiede.19:32

Nicolas Gavory (Standard Liège) e' ammonito per un brutto fallo.19:22

Gol! Lech Poznan 1, Standard Liège 0. Michal Skoras (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedro Tiba con passaggio filtrante.19:20

Daniel Ramírez (Lech Poznan) e' ammonito per un brutto fallo.18:58

Commento in diretta

PREPARTITA

Lech Poznan - Standard Liegi è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:55 allo stadio INEA Stadion di Poznan.

Arbitro di Lech Poznan - Standard Liegi sarà Manuel Schüttengruber coadiuvato da Roland Brandner e Robert Steinacher.

Dove vedere Lech Poznan-Standard Liegi di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Lech Poznan-Standard Liegi si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Lech Poznan-Standard Liegi verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

