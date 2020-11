LIVE MILAN - LILLE 0-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori12:41

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Milan e Lille, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.12:41

Test tutt'altro che semplice per i rossoneri che a San Siro ospitano la vice capolista del campionato francese nel big match del Gruppo H. Milan che guida il raggruppamento a punteggio pieno dopo le vittorie su Celtic e Sparta Praga mentre il Lille insegue con quattro punti frutto della vittoria all'esordio contro lo Sparta e il pari casalingo contro gli scozzesi di Lennon.12:55

I due soli precedenti non sorridono ai rossoneri bloccati sul pari a reti bianche a San Siro e sconfitti in Francia due a zero nella fase a gironi di Champions League 2006/07. Edizione poi vinta dal Milan nella finale di Atene contro il Liverpool.13:02

Formazioni ufficiali e Milan in campo col 4-2-3-1: G.Donnarumma - Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Kessie, Tonali - Castillejo, Diaz, Krunic - Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Bennacer, Calhanoglu, Rebic, Conti, Hauge, Leao, Kalulu, Maldini, Duarte, Gabbia.20:38

Il Lille si schiera con un 4-4-2: Maignan - Celik, Fonte, Botman, Bradaric - Ikoné, Xeka, Sanches, Bamba - Yazici, David. A disposizione: Karnezis, Chevalier, Djalo, Yilmaz, Lihadji, André, Weah, Soumaré, Soumaoro, Pied, Niasse, Reinildo.19:55

Robusto turnover per Pioli che, rispetto al match di Udine, rivoluziona il terzetto alle spalle di Ibrahimovic inserendo Castillejo, Krunic e Diaz. A centrocampo Tonali concede un turno di riposo a Bennacer mentre in difesa Dalot ed Hernandez sulle fasce e conferma per la consolidata coppia centrale formata da Kjaer e Romagnoli.20:06

Qualche novità interessante anche nell'undici di Galtier che lascia in panchina il turco Yilmaz e opta in attacco per Yacizi a supporto di David. A centrocampo cabina di regia tutta portoghese con Xeka e Sanches mentre nel reparto arretrato una sola novità rispetto al match di campionato pareggiato contro il Lione con Bradaric terzino sinistro al posto di Reinildo.20:39

Operazioni di riscaldamento concluse e squadre che rientrano momentaneamente negli spogliatoi. Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio del polacco Frankowski.20:50

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Lille.21:03

3' Lungo possesso palla del Milan che muove la squadra avversaria e ne studia il piazzamento in campo.21:06

5' Atteggiamento guardingo del Lille che si chiude nella propria metà campo senza concedere spazi ai rossoneri.21:08

7' Prima combinazione sull'out di destra tra Ikoné e Celik che genera un calcio d'angolo. Sugli sviluppi, uscita comoda di Donnarumma che blocca in presa sicura.21:10

8' Velo di Ibrahimovic per Diaz che controlla sulla trequarti e allarga a destra per Dalot. Azione però che termina senza sviluppi positivi complice il cross fuori bersaglio del terzino rossonero.21:12

10' Pochi spunti di cronaca in questi primi minuti di gioco con le due squadre che si affrontano principalmente nella zona mediana del campo.21:14

12' Calcio di punizione guadagnato da Krunic sulla trequarti. Prima sortita in area di rigore per i saltatori rossoneri.21:15

13' Calcio piazzato di Tonali che Ibrahimovic gira di testa nel cuore dell'area di rigore. Attento Maignan nel recupero della sfera.21:16

14' Bamba recupera palla ai 20 metri e calcia verso la porta di Donnarumma che però blocca la sfera senza patemi.21:17

16' Castillejo taglia il campo per Hernandez che controlla al limite dell'area e opera un traversone deviato da Ikoné in calcio d'angolo. 21:19

17' Aumenta la pressione la squadra di Pioli che però chiede ai suoi ancora più velocità e ritmo in fase di possesso palla.21:21

19' Uno-due tra Hernandez e Ibrahimovic che porta il terzino alla conclusione. Altro corner guadagnato dai rossoneri.21:21

20' Occasione Lille! David supera in velocità i centrali rossoneri e una volta in area cerca il diagonale sul secondo palo. Si oppone Donnarumma.21:23

20' Calcio di rigore per il Lille! Contatto in area tra Romagnoli e Yazici che Frankowski valuta come falloso. Si incarica della conclusione lo stesso Yazici.21:28

21' GOL! Milan-LILLE 0-1! Rete di Yazıcı. Esecuzione perfetta di Yazici che spiazza Donnarumma con una precisa conclusione mancina ad incrociare.21:25

23' Da verificare ora la reazione dei rossoneri che per la prima volta in stagione si trovano in svantaggio.21:26

24' Calcio di punizione guadagnato da Diaz al limite dell'area. Ottima posizione per i tiratori di Pioli.21:27

25' Destro secco di Ibrahimovic su cui si oppone Maignan col corpo. Si salva la squadra di Galtier.21:28

28' Calcio d'angolo guadagnato da Ikoné limitato però da un'ottima interdizione di Kessié in recupero a sostegno del suo pacchetto difensivo.21:32

30' Sale di colpi il centrocampo francese che ora gestisce più palloni e costringe il Milan nella propria metà campo.21:33

31' Sponda di petto di Xeka che libera Celik alla conclusione dal limite dell'area. Pallone che termina di poco a lato.21:34

33' Ibrahimovic si libera sull'out di sinistra e cerca Diaz al centro ma Botman capisce tutto e pulisce l'area di rigore senza troppi fronzoli.21:37

35' Rimessa in zona d'attacco per il Lille che in questa fase sembra aver trovato le chiavi giuste per impensierire i rossoneri.21:38

36' Cartellino giallo per Xeka, autore di un intervento falloso ai danni di Diaz.21:39

38' Castillejo si libera tra le linee e allarga per Hernandez che controlla in area e lascia partire una conclusione rasoterra che Maignan blocca in due tempi.21:42

40' Ci avviciniamo al termine della prima frazione col Lille in vantaggio grazie al calcio di rigore realizzato da Yazici.21:43

41' Castillejo controlla in area e libera il sinistro, attento Bamba nell'opposizione in corner.21:44

43' Possesso palla del Mlan che però fatica a trovare spazi e ritmo una volta superata la zona mediana del campo.21:46

45' Finisce il primo tempo, Milan-Lille 0-1.21:48