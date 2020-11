LIVE REAL SOCIEDAD - AZ ALKMAAR 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(24) TIJJANI REIJNDERS (C)

(18) HÅKON EVJEN (C)

(10) DANI DE WIT (C)

(7) CALVIN STENGS (C)

(11) JESPER KARLSSON (C)

(6) FREDRIK MIDTSJØ (C)

(28) ALBERT GUDMUNDSSON (C)

(14) JON GURIDI (C)

(36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(5) IGOR ZUBELDIA (C)

(11) ADNAN JANUZAJ (C)

(16) ANDER GUEVARA (C)

(7) PORTU (C)

(21) DAVID SILVA (C)

(10) MIKEL OYARZABAL (C)

(8) MIKEL MERINO (C)

Fuorigioco. Calvin Stengs(AZ) prova il lancio lungo, ma Dani de Wit e' colto in fuorigioco.19:38

Tiro parato. Portu (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Silva con passaggio filtrante.19:17

Fuorigioco. Marco Bizot(AZ) prova il lancio lungo, ma Jesper Karlsson e' colto in fuorigioco.19:12

Albert Gudmundsson (AZ) e' ammonito per un brutto fallo.19:03

Commento in diretta

PREPARTITA

Real Sociedad - AZ Alkmaar è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:55 allo stadio Reale Arena di San Sebastián.

Arbitro di Real Sociedad - AZ Alkmaar sarà John Beaton coadiuvato da Daniel McFarlane e Alan Mulvanny.

Dove vedere Real Sociedad-AZ Alkmaar di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Real Sociedad-AZ Alkmaar si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Real Sociedad-AZ Alkmaar verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League