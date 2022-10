LIVE OMONIA NICOSIA - MANCHESTER UNITED 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(17) FRED (C)

(49) ALEJANDRO GARNACHO (C)

(28) FACUNDO PELLISTRI (C)

(55) ZIDANE IQBAL (C)

(39) SCOTT MCTOMINAY (C)

(8) BRUNO FERNANDES (C)

(14) CHRISTIAN ERIKSEN (C)

(21) ANTONY (C)

(18) CASEMIRO (C)

(25) JADON SANCHO (C)

(90) ROMAN BEZUS (C)

(42) MIKKEL DISKERUD (C)

(76) CHARALAMPOS CHARALAMPOUS (C)

(11) BRANDON BARKER (C)

Fuorigioco. Antony(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Christian Eriksen e' colto in fuorigioco.19:06

Fuorigioco. Jan Lecjaks(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Bruno Felipe e' colto in fuorigioco.19:05

PREPARTITA

Omonia Nicosia - Manchester United è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Tsirion di Limassol.

Arbitro di Omonia Nicosia - Manchester United sarà João Pinheiro coadiuvato da Bruno Jesus e Luciano Maia. Al VAR invece ci sarà Luís Godinho.

Omonia Nicosia-Manchester United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Manchester United sarà la terza squadra della Premier League inglese ad affrontare l'Omonia Nicosia in una grande competizione UEFA, dopo l'Arsenal nella Coppa delle Coppe 1994/95 e il Manchester City nella Coppa UEFA 2008/09. I ciprioti hanno perso tutte e quattro le partite contro queste avversarie.

Questa sarà la prima sfida europea in assoluto del Manchester United con una squadra di Cipro. L'unico club della Premier League inglese ad avere affrontato uno cipriota in Europa League è stato l'Everton nel 2017/18 (contro Apollon Limassol).

Escludendo i preliminari, l'Omonia Nicosia ha vinto soltanto una delle ultime 26 partite in una grande competizione europea (6N, 19P), vincendo 2-1 in casa contro il PAOK Salonicco nell’Europa League 2020/21.

Il Manchester United ha vinto cinque delle ultime sei trasferte di Europa League, eccezion fatta per la sconfitta 3-2 rimediata sul campo della Roma nella semifinale 2020-21.

Bruno Felipe ha partecipato al 64% degli 11 tiri (4 conclusioni, 3 occasioni create) dell’Omonia Nicosia in questa Europa League: si tratta della più alta percentuale registrata rispetto a qualsiasi altro giocatore nella competizione in corso.

