LIVE RENNES - DINAMO KIEV 1-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(19) DENYS HARMASH (C)

(18) OLEKSANDR ANDRIEVSKYI (C)

(8) VOLODYMYR SHEPELEV (C)

(7) VLADYSLAV KABAEV (C)

(29) VITALII BUYALSKYI (C)

(5) SERHII SYDORCHUK (C)

(15) VIKTOR TSYGANKOV (C)

(33) DÉSIRÉ DOUÉ (C)

(35) NOAH FRANÇOISE (C)

(21) LOVRO MAJER (C)

(20) FLAVIEN TAIT (C)

(6) LESLEY UGOCHUKWU (C)

Fuorigioco. Birger Meling(Rennes) prova il lancio lungo, ma Amine Gouiri e' colto in fuorigioco.21:42

Tiro parato. Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vitalii Buyalskyi.21:33

Gol! Rennes 1, Dynamo Kiev 0. Martin Terrier (Rennes) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Amine Gouiri con passaggio filtrante.21:23

Tentativo fallito. Joe Rodon (Rennes) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Lorenz Assignon con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:15

PREPARTITA

Rennes - Dinamo Kiev è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Roazhon Park di Rennes.

Arbitro di Rennes - Dinamo Kiev sarà José María Sánchez Martínez coadiuvato da Raúl Cabañero Martínez e José Enrique Naranjo Pérez. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Rennes-Dinamo Kiev ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Dynamo Kiev ha vinto in casa e in trasferta contro il Rennes nella fase a gironi di Europa League 2018/19, gli unici precedenti tra le due squadre.

Il Rennes ha perso quattro dei cinque precedenti contro squadre ucraine in Europa (1V), perdendo contro Shakhtar Donetsk (2005), Tavriya Simferopol (2008) e Dynamo Kiev (2018 x2).

Il Rennes ha perso solo una delle ultime 11 partite in competizioni europee (7V, 3N), perdendo 2-0 in casa del Leicester in Conference League a marzo.

La Dynamo Kiev ha perso le ultime quattro partite di Europa League, tante quante nelle precedenti 18. In questa stagione ha perso due partite della fase a gironi, e non ne ha mai perse tre di fila in una sola edizione.

Tutti i quattro gol del Rennes in Europa League in questa stagione sono stati segnati da giocatori diversi, con solo Feyenoord e FC Midtjylland che contano più marcatori rispetto alla squadra francese (cinque ciascuno, esclusi gli autogol).

