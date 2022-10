LIVE SHERIFF TIRASPOL - REAL SOCIEDAD 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(4) ASIER ILLARRAMENDI (C)

(42) PABLO MARÍN (C)

(3) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(22) BEÑAT TURRIENTES (C)

(17) ROBERT NAVARRO (C)

(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

(8) MIKEL MERINO (C)

(21) DAVID SILVA (C)

(16) ANDER GUEVARA (C)

(14) TAKEFUSA KUBO (C)

(7) ABOU OUATTARA (C)

(17) SALIFU MUDASIRU (C)

(8) MOUHAMED DIOP (C)

(28) PERNAMBUCO (C)

(61) RASHEED AKANBI (C)

(18) MOUSSA KYABOU (C)

(10) CÉDRIC BADOLO (C)

Tiro parato. Rasheed Akanbi (FC Sheriff Tiraspol) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:04

Moussa Kyabou (FC Sheriff Tiraspol) e' ammonito per un brutto fallo.19:02

PREPARTITA

Sheriff Tiraspol - Real Sociedad è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau.

Arbitro di Sheriff Tiraspol - Real Sociedad sarà Harald Lechner coadiuvato da Andreas Heidenreich e Maximilian Kolbitsch. Al VAR invece ci sarà Christian-Petru Ciochirca.

Sheriff Tiraspol-Real Sociedad ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti dello Sheriff Tiraspol contro una squadra spagnola sono stati quelli contro il Real Madrid, giocati nella fase a gironi della passata Champions League (1V, 1P).

Questa sarà la prima partita ufficiale in assoluto della Real Sociedad contro un’avversaria moldava. Le squadre spagnole hanno vinto entrambe le trasferte disputate in Europa contro club provenienti dalla Moldavia: il Real Betis ha battuto lo Zimbru Chisinau nel 2002 e il Real Madrid ha superato lo Sheriff Tiraspol nel 2021.

Lo sceriffo Tiraspol ha vinto quattro delle ultime sette sfide di Europa League (3P): un successo in più rispetto a quelli collezionati nelle prime 21 nella competizione (3V, 10N, 8P).

La Real Sociedad ha vinto entrambe le partite di questa Europa League e potrebbe infilare tre successi consecutivi soltanto per la seconda volta nella competizione (in precedenza ottobre/novembre 2017).

La Real Sociedad ha registrato il PPDA più basso (6.8) - rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva; un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa - in questa Europa League. Inoltre, gli spagnoli vantano anche il più alto numero di recuperi offensivi (32) - sequenze su azione che iniziano 40m o meno dal centro della porta avversaria - rispetto a qualsiasi altra squadra nel 2022/23.

Dove vedere Sheriff Tiraspol-Real Sociedad di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Sheriff Tiraspol-Real Sociedad si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.

Sheriff Tiraspol-Real Sociedad verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

